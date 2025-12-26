La Glorieta Minerva podría reabrir a la circulación el próximo domingo, tras los avances en las obras de intervención vial, de acuerdo con trabajadores y personal operativo en la zona.

En el lugar ya se concluyeron trabajos como el colado del piso del paso seguro, balizado, paso peatonal tipo cebra y la instalación de semáforos peatonales.

Autoridades de Vialidad indicaron que, aunque los trabajos internos continuarán por algunas semanas más, la parte exterior quedará habilitada para el tránsito vehicular.

La circulación normal se prevé para el lunes, luego de que el punto permaneciera cerrado desde el 24 de diciembre.