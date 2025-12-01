Una fuga de hidrocarburo en un ducto de Petróleos Mexicanos provocó un operativo de seguridad y contención en la zona del Antiguo Camino a Tlajomulco y la Carretera a Morelia.

Al sitio acudió personal de Seguridad Física de Pemex, con apoyo de Protección Civil de Jalisco, bomberos de Tlajomulco de Zúñiga y elementos de la Guardia Nacional.

Como medida preventiva, las autoridades cerraron totalmente el Antiguo Camino a Tlajomulco y el cruce conocido como La Piedrera.

Para contener el derrame se construyó un dique que permitió delimitar la afectación en un tramo aproximado de cien metros, mientras continúan las labores para controlar la fuga y evaluar riesgos ambientales y a la población.