La industria refresquera se comprometió a reformular sus bebidas y a diseñar nuevas estrategias de ventas para apoyar a mejorar la salud de los mexicanos, así lo expresa el presidente de la Asociación Mexicana de Bebidas, Andrés Massieu.

“Continuaremos avanzando con la innovación y esfuerzos de reformulación de productos, así como el lanzamiento de nuevas presentaciones y porciones; dos, ampliaremos la oferta del portafolio de productos bajos y sin calorías; tres, impulsaremos el mercado de las bebidas reducidas y sin azúcar; cuatro, fortaleceremos nuestra autorregulación publicitaria en materia de protección a la niñez y orientación al consumidor”.

Estas son líneas generales que cada una de las empresas asociadas estarán implementando y definiendo de forma concreta de acuerdo a su realidad y situación. (Por Arturo García Caudillo)