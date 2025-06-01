Se presentan este jueves 16 de octubre en casa, los campeones Charros de Jalisco en la nueva temporada de la Liga Mexicana de Beisbolde Pacífico, cuando enfrenten a los Águilas de Mexicali en el estadio Panamericano a las 8 de la noche.

El manager Benjamín Gil en una charla con los jugadores dejó en claro la importancia de defender el título a partir de este día. “La idea es entregarnos como si no ganamos nada en enero, porque como encargado de este equipo, no puedo permitir que haya otro equipo con más hambre de ganarnos a nosotros que nosotros a ellos, hay equipos que nos traen ganas por lo que hicimos el año pasado, pero nosotros tenemos que tener mínimo las mismas ganas de ganarles a ellos pero por qué no tener más hambre de volver a ganar y defender ese campeonato”.

Entre las novedades que presente el roster del monarca de la Liga del Pacífico se encuentran: Blight Madris, Blake Whitney, Nolan Blackwood, Francisco Córdoba, y Arturo Rodríguez. Además de peloteros que jugaron en el verano en la Liga Mexciana y fueron ya contratados para le invernal, como los casos de Edwin Díaz y Johneshwy Fargas. (Por Martín Navarro Vásquez)