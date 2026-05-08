Por el Día de las Madres, este fin de semana se esperan miles de personas en los 2 panteones municipales de El Salto, ante ello el gobierno local anunció operativos de vigilancia y atención tanto en camposanto en cabecera como en el de Santa Rosa. El director de Protección Civil de El Salto, Leopoldo Padilla, explicó para Notisistema que el objetivo será detectar riesgos y garantizar la seguridad de los visitantes.

“Generaremos las inspecciones preventivas el día de hoy viernes en los panteones de Santa Rosa y el de cabecera municipal generaremos, acordonamiento en aquellas criptas que se encuentren con daño a colapso o que se encuentren en mal estado, para evitar precisamente que los ciudadanos que van a visitar a sus familiares, no se les genere o no se genera algún accidente con ellos el día sábado y domingo en el panteón de Santa Rosa se generan monitoreos de aforo y verificación de medidas de seguridad”.

El domingo 10 de mayo, El Salto instalará puestos de mando a partir de las nueve de la mañana y hasta las cinco de la tarde en los panteones municipales. (Por Gustavo Cárdenas)