La Red de Centros de Justicia para las Mujeres puso en marcha el programa “Tejiendo redes por la igualdad”, una estrategia enfocada en prevenir la violencia de género mediante actividades educativas y talleres lúdicos en 50 colonias prioritarias de Jalisco.
El proyecto se desarrolla en municipios como Guadalajara, Puerto Vallarta, Colotlán, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, donde se imparten talleres sobre igualdad de género, cultura de paz, derechos reproductivos, masculinidades y prevención del acoso escolar.
A un mes de su implementación, el programa cuenta con la participación de 29 escuelas.
Entre las actividades realizadas destacan dinámicas de teatro guiñol en Puerto Vallarta, jornadas sobre bullying en Colotlán y talleres de resolución pacífica de conflictos en Tlaquepaque.
La Red CJM invitó a más planteles educativos a integrarse a esta estrategia, al considerar la educación como una herramienta clave para prevenir la violencia y fortalecer la convivencia social. (Por Edgar Flores Maciel)
Impulsan programa de cultura de paz en colonias prioritarias de Jalisco
La Red de Centros de Justicia para las Mujeres puso en marcha el programa “Tejiendo redes por la igualdad”, una estrategia enfocada en prevenir la violencia de género mediante actividades educativas y talleres lúdicos en 50 colonias prioritarias de Jalisco.