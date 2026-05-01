La Red de Centros de Justicia para las Mujeres puso en marcha el programa “Tejiendo redes por la igualdad”, una estrategia enfocada en prevenir la violencia de género mediante actividades educativas y talleres lúdicos en 50 colonias prioritarias de Jalisco.

El proyecto se desarrolla en municipios como Guadalajara, Puerto Vallarta, Colotlán, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, donde se imparten talleres sobre igualdad de género, cultura de paz, derechos reproductivos, masculinidades y prevención del acoso escolar.

A un mes de su implementación, el programa cuenta con la participación de 29 escuelas.

Entre las actividades realizadas destacan dinámicas de teatro guiñol en Puerto Vallarta, jornadas sobre bullying en Colotlán y talleres de resolución pacífica de conflictos en Tlaquepaque.

La Red CJM invitó a más planteles educativos a integrarse a esta estrategia, al considerar la educación como una herramienta clave para prevenir la violencia y fortalecer la convivencia social. (Por Edgar Flores Maciel)