La Presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo, supervisó la reparación del socavón que se formó el jueves pasado en la Avenida Jesús Reyes Heroles, en la colonia El Rosario y que mide ocho metros de longitud y cinco de profundidad.

La reparación la realiza el ayuntamiento de Guadalajara con apoyo del SIAPA y se trabaja día y noche, el objetivo es liberar la movilidad en dos semanas.

El director del SIAPA, Antonio Juárez Trueba, explicó que se inspecciona las condiciones de todo el drenaje pluvial que atraviesa la avenida, así como la tubería de agua potable y una línea de drenaje que no presentan daños.