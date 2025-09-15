Comienzan a llegar al centro de Guadalajara los espectadores a la ceremonia del Grito de Independencia.

El gobernador, Pablo Lemus dará el grito a las nueve de la noche y a las 9:30 iniciará el espectáculo de Pepe Aguilar y familia.

Desde las cinco de la tarde inician las diversas actividades.

Los cierres viales iniciaron desde este mediodía, en el primer cuadro tapatío.

El gobierno de Jalisco tendrá 600 invitados.