Como un abuso contra los tapatíos, un ataque a la clase trabajadora principalmente, esta es la crítica del regidor morenista en Guadalajara, “Chema” Martínez, contra la Ley de Ingresos municipal 2026 presentada por el Ayuntamiento.

Martínez señaló que se trata de “una uña bien encajada”, pero no contra los que sí deberían pagar más.

“Ese instrumento, ese documento donde nos encajan la uña a todos los tapatíos, una Ley de Ingresos que caracteriza solo recaudación de forma regresiva, que favorece a sus cuates del cártel inmobiliario, pero se jode lamentablemente a nuestra clase trabajadora”.

El regidor denunció que el Gobierno de Guadalajara busca disfrazar un Ayuntamiento abusivo con supuesta eficiencia recaudatoria. (Por Gustavo Cárdenas)