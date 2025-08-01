Con un operativo de casi 500 elementos, el Gobierno de Guadalajara atendió las afectaciones que dejó la tormenta registrada este miércoles en la ciudad, principalmente en la zona sur, en colonias como Bosques de la Victoria, Fraccionamiento Las Torres, así como en el entorno del Mercado de Abastos y Expo Guadalajara.

El reporte oficial confirma daños en 51 inmuebles y en al menos 16 vialidades principales, entre ellas los pasos a desnivel de Washington y Federalismo; Washington y Roble; Washington y 8 de Julio, además de Niños Héroes e Inglaterra.

Bomberos y personal de Protección Civil auxiliaron a 72 vehículos varados y rescataron a cuatro personas.

Las brigadas de Servicios Municipales retiraron 10 toneladas de basura y desechos arrastrados por la corriente, mientras que Parques y Jardines atendió 16 incidentes con arbolado, de los cuales 10 correspondieron a caídas totales.

En el tianguis Canal 6 se apoyó a 90 comerciantes afectados.

El Ayuntamiento reiteró su llamado a la ciudadanía a mantener libres de basura calles y bocas de tormenta para prevenir inundaciones.