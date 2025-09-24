Lo que comenzó como un conjunto de pequeños baches, hoy es un cráter y laguna que consumió por completo los carriles de circulación en el cruce de las avenidas Gobernador Curiel y Arquitectura, en la frontera de las colonias Miravalle y Las Juntas, en Tlaquepaque.

Alicia Morales denuncia que peatones, ciclistas y conductores padecen las consecuencias.

“Que es para entrar a Las Juntas, hay hoyos, agua estancada podrida, el tianguis que es lunes y domingos se vuelve una locura, ya que ahí también dejan su basura. El agua se lleva todo, alcantarillas tronadas, hoyos; para entrar a las vías cada vez el carro se va haciendo el hoyo más grande, hoyos más grandes. Falta educación vial, o sea, los semáforos no importan.”

En medio del temporal de lluvias, la enorme laguna ha cobrado la vida de varias llantas y algunas suspensiones.

Urge la atención del Ayuntamiento de Tlaquepaque. (Por Gustavo Cárdenas)