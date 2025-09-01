Con proyectos que han sido éxito tanto en teatro, series de televisión, el cine y su espectáculo de stand-up, la actriz Michelle Rodríguez aseguró sentirse agradecida con lo que actualmente vive, pero además, sigue aprendiendo y buscando proyectos que la reten actoralmente, así lo mencionó en conferencia de prensa.
“Me siento sobre todo muy agradecida porque de verdad siempre lo digo, y ya hasta parece cantaleta, pero cada proyecto es un sueño hecho realidad y cada proyecto lo agradezco mucho porque me enseña, porque me permite reconstruirme cada vez y porque también me reta a seguir preparándome, a seguir agradeciendo, a seguir conociendo, y entonces soy la más feliz y la más agradecida”.
Con su show titulado Buena Persona, Michelle Rodríguez se presentará en Guadalajara el próximo 11 de octubre, en el C3 Stage. (Por Katia Plascencia Muciño)
La actriz Michelle Rodríguez se presentará el 11 de octubre en el C3 Stage
