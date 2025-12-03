Bad Bunny recuperó en 2025 el título del artista más escuchado del mundo en Spotify, tras haberlo cedido dos años a Taylor Swift.

De acuerdo con el informe anual de la plataforma, el puertorriqueño acumula 19 mil 800 millones de reproducciones impulsadas por su álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, el más popular del año.

Swift ocupa el segundo lugar con “The Life Of A Showgirl”, seguida por The Weeknd, Drake y Billie Eilish.

En cuanto a canciones, la balada “Die With A Smile”, de Lady Gaga y Bruno Mars, encabezó la lista global con mil 700 millones de reproducciones.

Le siguen “Birds of a feather”, de Billie Eilish; “APT.” de ROSÉ y Bruno Mars; “Ordinary” de Alex Warren y el tema homónimo del último disco de Bad Bunny. (Por Pilar Gutiérrez)