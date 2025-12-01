Vacaciones, frío, fiestas decembrinas y el cuidado del medio ambiente son los cuatro ejes que forman el operativo invernal 2025 que coordinará el Ayuntamiento de Zapopan. Mario Alberto Espinoza, director municipal de Protección Civil, explicó que las brigadas trabajarán en las colonias para detectar actividades fuera de norma y apoyar a quienes padezcan las bajas temperaturas.

“El abrigarnos adecuadamente y el consumir alimentos ricos en vitamina C para disminuir la probabilidad de padecer enfermedades respiratorias. En acompañamiento con el DIF haremos recorridos para ofrecer abrigo a quienes lo necesiten, inhibir el uso de pirotecnia y quisiera precisar en este punto: la pirotecnia no es un juguete; además de lastimar a nuestras mascotas y a la fauna de nuestros alrededores, puede lastimar a nuestras hijas y nuestros hijos. Evitar manejar bajo el influjo del alcohol o cansancio.”

El Ayuntamiento de Zapopan recordó que la quema clandestina de llantas o basura es causa de multas, e incluso de detenciones preventivas. (Por Gustavo Cárdenas)