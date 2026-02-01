Se llevó a cabo la edición 68 de los Premios Grammy en Los Ángeles, donde Bad Bunny fue uno de los grandes ganadores de la noche al recibir el premio a Mejor Álbum de Música Urbana por DeBÍ TiRAR MáS FOToS. En su discurso, el cantante lanzó un mensaje al gobierno de Estados Unidos al pedir: “¡Fuera ICE! No somos animales, somos humanos y somos americanos”, en referencia a la agencia de inmigración. Pero no fue el único artista que se manifestó, también Billie Eilish, al recibir el Grammy a Canción del Año, criticó a ICE y afirmó que “nadie es ilegal en una tierra robada”.

Entre los mexicanos reconocidos estuvieron Natalia Lafourcade, quien ganó como Mejor Álbum de Pop Latino, y Carín León, ganador de Mejor Álbum de Música Mexicana.

Otros intérpretes como Kendrick Lamar, Lady Gaga y Olivia Dean también obtuvieron premios en categorías principales. (Por Katia Plascencia Muciño)