El senador, Adán Augusto López, renunció a la coordinación de Morena en el Senado de la República, decisión que, dijo, responde a su intención de enfocarse de tiempo completo en tareas político-electorales rumbo a 2027 y en fortalecer la unidad interna de su partido.

López Hernández señaló que la determinación fue consultada previamente y aceptada por sus compañeros de bancada.

En su lugar, fue designado el senador, Ignacio Mier Velazco, quien asumirá la coordinación del grupo parlamentario y la presidencia de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Alta.