Pocos, muy pocos automovilistas han acudido a realizar la verificación vehicular en Jalisco, criticó la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del estado, Paola Bauche. Se estima que en Jalisco hay 4 millones 600 mil vehículos, de los cuales solo 558 mil han acudido a la prueba física y de emisiones.

“Tenemos una cultura que nos cuesta, nos cuesta involucrarnos en actividades de medio ambiente y eso es justamente lo que estamos tratando de cambiar, incluso con esta reforestación. Creo que estamos en un momento diferente que hace algunos años; ya todos nos dimos cuenta de que el tema de la naturaleza y del cambio climático es algo real, es algo en lo que todos nos tenemos que corresponsabilizar”.

Se estima que el 60% de las emisiones contaminantes en el área metropolitana de Guadalajara son provocadas por los vehículos automotores. (Por Gustavo Cárdenas)