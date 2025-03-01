Un año complicado, de enero a junio de 2025 se registraron 49 incendios forestales que acabaron con 1,933 hectáreas de arbolado, plantas y con la vida de millones de animales en el área protegida del Bosque La Primavera, así lo informó Gabriel Vázquez, director del organismo público descentralizado Bosque La Primavera.

“El estiaje fue corto, estuvimos por debajo del promedio histórico de incendios, con un total de 49 y 1,933 hectáreas afectadas. El predio que vamos a intervenir el día de hoy sufrió un incendio hace 2 años; a partir de ese incendio, nosotros nos hemos avocado a dejar que descansen los suelos, que se empiecen a recuperar, que haya restauración natural y entonces intervenimos”.

Pese a las hectáreas quemadas, 2025 tuvo menos incendios forestales en el Bosque La Primavera en comparación con años pasados. (Por Gustavo Cárdenas)