El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) informó que las acciones federales contra el gusano barrenador del ganado redujeron en 57 por cieno los casos activos entre el 10 de diciembre y el 7 de enero, al pasar de mil 145 a 492.

El organismo reconoció la capacidad operativa del Gobierno Federal y destacó que más del 95 por ciento de los casos se concentra en el Sur-Sureste, lo que evita afectaciones a zonas exportadoras.

Señaló coordinación binacional con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y pidió reforzar recursos para avanzar hacia la erradicación de la plaga.