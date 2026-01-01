Vienen mejores tiempos para la Sociedad Mexicana de Oftalmología Colegio Nacional, asegura, a unos días de concluir su encargo, y a sabiendas de que lo dejará en buenas manos, el presidente de este organismo, José Antonio Paczka.

“Quedo con una gran tranquilidad, que en este camino, esta transformación a una gestión de dos años, el vicepresidente, porque en la Sociedad Mexicana de Oftalmología lo que se elige es el vicepresidente, me acompañó en este tiempo, o sea, fue dos años vicepresidente, pensando que iba a ser uno, empezó a gestionar como presidente electo cuando al final se convirtió en otro año más de vicepresidente. Entonces es una persona que ya conoce muy bien todas las fortalezas y las áreas de oportunidad de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y es una persona competente, que es el doctor David Lozano Rechy, sensible y muy proactivo, de manera que definitivamente vienen mejores tiempos para la Sociedad Mexicana de Oftalmología”.

El médico jalisciense concluye el encargo tras dos años, por lo que ahora volverá a la investigación, a la docencia y a sus actividades clínico-quirúrgicas. (Por: Arturo García Caudillo)