Un policía resultó lesionado y cuatro personas fueron detenidas tras una balacera registrada durante un operativo contra la extorsión en la colonia Cuauhtémoc, en la alcaldía del mismo nombre.

La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México informó que, al intentar ejecutar detenciones, uno de los presuntos implicados disparó contra elementos de inteligencia e investigación, lo que derivó en el intercambio de disparos.

El oficial herido fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Autoridades mantienen un despliegue en la zona para ubicar a otros posibles involucrados.