Un jet privado se estrelló en Carolina del Norte, Estados Unidos, durante un intento de aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Regional de Statesville, poco después de haber despegado.

La aeronave transportaba a seis personas y se dirigía a Florida.

De acuerdo con autoridades, el piloto reportó una falla técnica minutos después del despegue y solicitó regresar a la pista, pero el avión se accidentó durante la maniobra y se incendió.

De manera preliminar se reportan al menos cinco personas fallecidas.