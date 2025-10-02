La balacera registrada la tarde del martes en el complejo comercial Centro Sur, en Tlaquepaque, habría sido consecuencia de un intento de homicidio o de plagio en contra de un hombre que se encontraba armado, informó el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos.

“Lo que ahorita le puedo adelantar, a reserva de que avancen las investigaciones, es que posiblemente lo querían privar de la vida a esa persona o bien la querían levantar. Lo que tenemos es que, bueno, pues esta persona, la que en su momento pudo ser agredida, también estaba armada; hubo un enfrentamiento entre esta persona y los sujetos que lo estaban agrediendo”.

El funcionario agregó que hasta ahora se desconoce si el hombre que repelió la agresión pertenece a alguna corporación policial.

Las investigaciones continúan para esclarecer el hecho, que provocó alarma entre visitantes y trabajadores del centro comercial. (Por Edgar Flores Maciel)