Tras casi ocho meses de retraso, la Arena Guadalajara será inaugurada oficialmente este jueves 2 de octubre con la presentación de la banda internacional de pop rock Maroon 5.

El recinto, con capacidad para más de 20 mil personas, fue diseñado para albergar espectáculos masivos, eventos deportivos y culturales de primer nivel, con el objetivo de convertirse en un nuevo punto de encuentro en la ciudad.

Para esta primera noche, las puertas se abrirán a las 7:00 de la tarde, a fin de que el público pueda ingresar con tranquilidad.

La Arena cuenta con más de 2 mil cajones de estacionamiento, los cuales serán gratuitos para los asistentes.

El director del recinto, Mario Barriga, anunció además que ya está disponible una página web que ofrece un recorrido virtual, para que los espectadores conozcan las instalaciones y complementen su experiencia.

El sitio es: flarebackstudio.com/ARENA_GDL/