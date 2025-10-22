Elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco se enfrentaron a tiros con dos hombres armados este mediodía en la colonia Constitución, en Zapopan, durante un operativo para cumplimentar una orden de aprehensión.

El intercambio de disparos ocurrió en el cruce de las calles Juan Aguirre y Alfonso Gravioto, cuando los sospechosos abrieron fuego contra los agentes al detectar su presencia, lo que provocó momentos de pánico entre los vecinos de la zona.

Tras el enfrentamiento, los elementos estatales lograron someter y detener a los agresores, a quienes se les aseguró un arma de fuego utilizada durante el ataque.

De acuerdo con la dependencia, no se reportan personas lesionadas, y ambos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes. (Por Edgar Flores Maciel)