Informa el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que ya hay un segundo detenido en el caso del asesinato del líder limonero de Apatzingán, Bernardo Bravo.

“Que por cierto, quiero aprovechar para mencionar que hace unos momentos las autoridades del estado de Michoacán en coordinación con el gabinete de Seguridad, tuvieron otra detención ya de este lamentable homicidio y las operaciones van a continuar. Ese es un compromiso, donde las autoridades del gabinete de Seguridad con las autoridades de Michoacán se van a incrementar hasta detener a todos los responsables de este lamentable homicidio y de muchos otros que son esta región”.

En cuanto a Sinaloa, donde la violencia creció a raíz de la detención del Mayo Zambada, explicó que en lo que va de la actual administración, los índices de homicidios en aquella entidad se redujeron en 46 por ciento. (Por Arturo García Caudillo)