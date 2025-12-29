Un enfrentamiento armado generó alarma esta mañana en calles de la Colonia Residencial Victoria, en Guadalajara.
Cerca de las 10:20 horas se reportaron detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles Topacio y Lapislázuli, lo que movilizó a corporaciones de seguridad.
La balacera se prolongó durante varios minutos y al lugar acudieron elementos de las policías de Guadalajara, Zapopan y del Estado para atender la situación.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas o fallecidas, ni han detallado las circunstancias que originaron el enfrentamiento.
Se mantiene un operativo en la zona mientras continúan las investigaciones.
Balacera provoca alarma en Residencial Victoria
Un enfrentamiento armado generó alarma esta mañana en calles de la Colonia Residencial Victoria, en Guadalajara.