Un enfrentamiento armado generó alarma esta mañana en calles de la Colonia Residencial Victoria, en Guadalajara.

Cerca de las 10:20 horas se reportaron detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles Topacio y Lapislázuli, lo que movilizó a corporaciones de seguridad.

La balacera se prolongó durante varios minutos y al lugar acudieron elementos de las policías de Guadalajara, Zapopan y del Estado para atender la situación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas o fallecidas, ni han detallado las circunstancias que originaron el enfrentamiento.

Se mantiene un operativo en la zona mientras continúan las investigaciones.