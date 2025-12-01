Momentos de verdadero terror se vivieron este lunes por la mañana en el cruce de la avenida Topacio y la calle Bahía en la colonia Santa Eduwiges, límites entre Guadalajara y Zapopan, donde se registró una balacera, al parecer entre civiles armados.

En el lugar de los hechos, fueron localizados más de 50 casquillos percutidos de distintos calibres, y de manera preliminar se reportan dos personas muertas, y cinco heridas, entre ellas una mujer.

Al menos hay cinco vehículos involucrados, todos con marcas de disparos.

La zona fue completamente cerrada a la circulación.

Hasta este momento se desconoce la identidad de las víctimas, pero se habla de manera extraoficial, que podría tratarse de comerciantes y líderes del Mercado de Abastos.

Según testigos, habrían sido entre 15 y 20 minutos de enfrentamiento armado, lo que provocó la movilización de policías de Guadalajara, Zapopan, del Estado y otras corporaciones. (Por Gustavo Cárdena)