Habitantes de Escuinapa, Sinaloa, vivieron una jornada de violencia marcada por explosiones, balaceras y bloqueos carreteros, con vehículos incendiados en la autopista y la carretera libre.

Los ataques incluyeron el uso de drones con explosivos, lo que obligó a la población a resguardarse en sus viviendas y paralizó la actividad comercial y el transporte.

En las últimas semanas, Escuinapa ha registrado un repunte de violencia con enfrentamientos armados y bloqueos recurrentes.