Agentes de la Fiscalía General de la República detuvieron en la Ciudad de México a María Vanesa Pedraza Madrid, exasesora del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Es acusada por el desvío de millones de pesos del sistema penitenciario federal a empresas factureras y el fondeo de recursos provenientes de la delincuencia organizada.

Enfrentará proceso por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.