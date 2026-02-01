Un hombre de aproximadamente 40 años resultó herido de bala tras una agresión derivada de un conflicto vial en Tonalá.

El ataque ocurrió sobre la Carretera libre a Zapotlanejo, a la altura de Avenida de las Rosas, en la colonia La Jauja, donde un motociclista le disparó tras una discusión y posteriormente huyó.

A pesar de la lesión, el conductor continuó su marcha hasta la zona de Arroyo del Medio, donde interceptó una patrulla de la Policía Estatal que lo escoltó hasta la Cruz Verde Pajaritos.

Paramédicos informaron que el hombre presenta un impacto de bala en la mandíbula, aunque logró mantenerse consciente durante el traslado.

Al momento del ataque, el afectado viajaba con su esposa y cuatro hijos menores, quienes resultaron ilesos y quedaron bajo resguardo de las autoridades.

El caso fue turnado al Ministerio Público para dar con el responsable de la agresión. (Por Edgar Flores Maciel)