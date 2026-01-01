Una camioneta Mercedes Benz volcó tras ser impactada por un vehículo pesado en el Nuevo Periférico, a la altura de la Presa El Ocotillo, en Tonalá.

De acuerdo con los primeros reportes, una pipa le cerró el paso de manera repentina, lo que provocó el impacto y que la camioneta fuera proyectada varios metros.

Tras la colisión, el vehículo terminó volcado sobre su toldo y derrapó aproximadamente 50 metros sobre la vialidad.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas con lesiones graves; los involucrados presentaron únicamente golpes leves.

Autoridades acudieron al sitio para resguardar la zona y evitar riesgos a otros automovilistas, mientras se realizaban las maniobras para retirar las unidades.

El caso quedó bajo revisión del Ministerio Público para deslindar responsabilidades por los daños ocasionados. (Por Edgar Flores Maciel)