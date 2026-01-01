Una camioneta Mercedes Benz volcó tras ser impactada por un vehículo pesado en el Nuevo Periférico, a la altura de la Presa El Ocotillo, en Tonalá.
De acuerdo con los primeros reportes, una pipa le cerró el paso de manera repentina, lo que provocó el impacto y que la camioneta fuera proyectada varios metros.
Tras la colisión, el vehículo terminó volcado sobre su toldo y derrapó aproximadamente 50 metros sobre la vialidad.
A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas con lesiones graves; los involucrados presentaron únicamente golpes leves.
Autoridades acudieron al sitio para resguardar la zona y evitar riesgos a otros automovilistas, mientras se realizaban las maniobras para retirar las unidades.
El caso quedó bajo revisión del Ministerio Público para deslindar responsabilidades por los daños ocasionados. (Por Edgar Flores Maciel)
Vuelca camioneta tras choque con pipa en el Nuevo Periférico de Tonalá
Una camioneta Mercedes Benz volcó tras ser impactada por un vehículo pesado en el Nuevo Periférico, a la altura de la Presa El Ocotillo, en Tonalá.