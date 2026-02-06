Un joven despachador de 25 años resultó gravemente herido por un disparo en el tórax al resistirse a un asalto en una gasolinera de la colonia El Bajío, en Zapopan.

Los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas, en el cruce de avenida Las Torres y la calle Ejido El Colli. De acuerdo con los primeros reportes, un hombre con vestimenta oscura aprovechó la ausencia de clientes para exigir el dinero en efectivo. Ante la negativa del empleado, el agresor disparó en su contra y huyó del lugar.

Paramédicos de la Cruz Verde Las Águilas atendieron al lesionado, quien se encontraba consciente, aunque con una hemorragia abundante. Fue trasladado de urgencia a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como crítico.

En el sitio, policías aseguraron un casquillo percutido de arma corta. Las cámaras de seguridad de la estación de servicio permitieron obtener características del agresor; sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas. Las investigaciones continúan. (Por Edgar Flores Maciel)