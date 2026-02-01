Un hombre de aproximadamente 40 años perdió la vida tras sufrir un presunto infarto fulminante mientras conducía por la avenida Aviación, en Zapopan, hecho que inicialmente fue reportado a los servicios de emergencia como un choque vehicular.

De acuerdo con los reportes, llamadas al 911 alertaron sobre un automóvil detenido sobre el camellón central, a la altura de la calle Santa Margarita y a escasos centímetros de un poste de cámaras del C5 Jalisco. Al arribar al sitio, paramédicos de la Cruz Verde descartaron que se tratara de una colisión.

El conductor fue localizado al interior del vehículo, sin responder a estímulos. Con apoyo de policías y bomberos, personal médico municipal forzó la ventanilla del copiloto para acceder al automóvil, confirmando que el hombre ya no presentaba signos vitales.

La evidencia preliminar indica que el conductor habría sufrido un infarto, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y se subiera al camellón. Tras casi una hora sin ser identificado, familiares acudieron al lugar y reconocieron el cuerpo.

Al no encontrarse indicios de un hecho violento, el caso quedó a disposición del Ministerio Público para los trámites legales correspondientes. (Por Edgar Flores Maciel)