El Ballet Folklórico de la Universidad de Guadalajara realizará una temporada especial durante junio en el Conjunto Santander de Artes Escénicas con el espectáculo “Corazón de México”.

La puesta en escena forma parte de la celebración por los 60 años de trayectoria de la agrupación, considerada una de las más representativas de la danza folklórica en el país.

En entrevista con Notisistema, Mirsa Castañón, bailarina del ballet, mencionó lo que presentará la agrupación.

“Y va a ser la temporada de mucho color, con bailes muy representativos de todo México, entre ellos está o regresa una danza que se llama fuego nuevo, está el estado de Oaxaca con las zandungas, también se presenta Campeche, Nayarit con sus faldas coloridas, el baile de los machetes que todo el mundo conoce, y claro, uno de los más pedidos de Jalisco, que Jalisco cada año o cada temporada tiene bailes distintos”.

La temporada se llevará a cabo los domingos 14, 21 y 28 de junio, con la participación de más de 80 artistas en escena, entre músicos, cantantes y bailarines.

Además, este mismo año el Ballet Folklórico de la Universidad de Guadalajara se presentará en el Palacio de las Bellas Artes, uno de los recintos culturales más importantes del país. (Por Katia Plascencia Muciño)