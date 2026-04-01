Estados Unidos e Irán habrían alcanzado un acuerdo preliminar para reabrir el estrecho de Ormuz y ampliar por 60 días el alto al fuego vigente desde abril, con el objetivo de iniciar negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

De acuerdo con medios estadounidenses, el entendimiento aún requiere la aprobación final del presidente Donald Trump.

El pacto contempla garantizar la libre navegación en el estrecho, además del retiro de restricciones marítimas impuestas por Washington a puertos iraníes.

El acuerdo incluiría el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares, mientras que temas como el enriquecimiento de uranio y el posible levantamiento de sanciones serían discutidos durante las próximas negociaciones.