Las víctimas de las quemaduras a causa de la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa, pueden contar de manera gratuita con los tejidos necesarios para curar sus heridas, pues el Banco de Tejidos del Estado de México ya se encuentra listo para donar lo necesario.

Se trata del único Banco de todo el país que recibe piel, córneas, huesos, les da tratamiento y los entrega en donación a quien lo necesite para mejorar su calidad de vida.

Esta institución está bajo el mando de la Secretaría de Salud del Estado de México y maneja una serie de protocolos estrictos para garantizar la idoneidad de todos estos tejidos, los cuales en su mayoría son obtenidos de cadáveres de personas que consintieron donar sus restos.