Al no aceptar el Gobierno del Estado la prorroga de un día para entregar la documentación que le permitiera al municipio acceder a la declaratoria de emergencia por las lluvias, se dejó en el desamparo a 300 familias que perdieron su menaje, lamenta el director de Protección Civil y Bomberos de El Salto, Leopoldo Padilla.

“Sé que las reglas de operación son muy claras, pero también tenemos que tener esa flexibilidad y no hacerlo de una manera muy cuadrada, no? Creo que sí pudimos haber recibido ese apoyo sin ningún tema, pero desgraciadamente no lo tuvimos. Hasta ahorita ni mi presidenta ni su servidor han recibido ninguna información por parte del estado”.

No le pedimos 10 o 15 días, sino unas horas para la entrega de la documentación completa que le permitiera a la mayor cantidad de familias recibir ayuda, sentencia Leopoldo Padilla, al lamentar que dejaran fuera a El Salto, de los municipios afectados por las inundaciones. (Por Gricelda Torres Zambrano)