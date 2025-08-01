Tras darse a conocer que CIBanco presentó demanda en contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su red de control de delitos financieros, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo haberse enterado a través de los medios de comunicación, pero respaldó esta acción legal asegurando que está en su derecho.

“Lo vi en los medios, no tenemos conocimiento de que lo vaya a hacer, pero está en su derecho, si así lo considera. Ayer, lo importante es que se dio más plazo todavía por parte del Departamento de Tesoro para las sanciones que se habían determinado y también hay oportunidad, buenos, hay ofrecimiento de compra de estos bancos, según informó a Secretaría de Hacienda, que incluso salió públicamente”.

Y es que el Departamento del Tesoro acusó a tres instituciones financieras, entre ellas CI Banco, de facilitar operaciones ligadas al tráfico de drogas, lo que motivó la intervención de la Bolsa Mexicana de Valores y la Secretaría de Hacienda. (Por Arturo García Caudillo)