En la primera sesión de la Comisión Tarifaria del SIAPA que se realizó la tarde de este martes para hablar sobre su reestructuración, se le pidió a sus integrantes que señalaran los problemas que consideran tiene el organismo, indica el Jefe de Gabinete de Tonalá, Carlos Martínez Maguey.

“Pudimos explicar desde nuestro punto de vista cuáles son los problemas que identificamos, que no son muy distintos de los que ya todo mundo sabe, verdad? Las dificultados en la eficiencia de sus servicios, los problemas que pudieran ser la causa que pudieran ser las causas de estas deficiencias, los problemas en las contrataciones y también, la falta de inclusión de los presidentes municipales en la toma de decisiones”.

La sesión fue encabezada por el Jefe de Gabinete del Gobierno del Estado y será la primera de varias en torno a la reestructuración del SIAPA. (Por Gricelda Torres Zambrano)