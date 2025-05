La legendaria banda Chicago llegó a Guadalajara para celebrar 58 años de trayectoria con un concierto la noche de este miércoles en el auditorio Telmex.

En punto de las 9:15 de la noche, las luces del recinto se apagaron y aparecieron en el escenario los 9 integrantes de la agrupación, primero para demostrar sus habilidades con los instrumentos y después dar paso a una velada llena de éxitos como: If You Leave Me Now”, You’re The Inspiration”, “Beginnings” y “Higher And Higher”, entre otras. El momento nostálgico de la noche fue cuando Chicago interpretó Hard to Say I’m Sorry” y las luces de los celulares de la mayoría de los asistentes iluminaron el auditorio, como intentando volver a revivir algún momento de su pasado.

Luego de hora y media de concierto, Chicago se despidió de los tapatíos para continuar con su gira por otras ciudades de nuestro país.

(Por Katia Plascencia Muciño)