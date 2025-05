Aunque el Senado está llevando a cabo foros de discusión sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum aclara que las modificaciones a la iniciativa que ella misma presentó hace un par de semanas, serán mínimas.

“Lo único que se modifica de lo que estaba previamente, que es parte de los trabajos, que se puede modificar, es que sea una comisión colegiada que sea la que determine el tema de las concesiones, y no sólo una dirección general de la Agencia de Transformación Digital. Es lo único que se ha platicado que ayudaría o que cambiaría. De todas maneras, el Senado de la República abrió estos foros, pero la esencia de la ley no se va a cambiar”.

Lo otro que cambiaría, añade, para que no haya confusión y quede claro que no hay censura, es el artículo 109 que habla sobre la regulación de las plataformas digitales. (Por Arturo García Caudillo)