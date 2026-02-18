Imposibles, quebradas, invadidas, basurientas, son las baquetas de Avenida Hidalgo en la zona centro de Guadalajara. Las encontramos en el peor de los estados, entre las calles Juan Díaz Covarrubias y Churubusco los vecinos han hecho su tarea de denunciarlo ante el ayuntamiento tapatío, pero nada más no hay respuesta. Es voz de María Guadalupe.

“Son personas que son de la tercera edad para pasarlos aquí los tienen que bajar en sillas de ruedas por las calles, por la avenida porque pues no las pueden pasar y se andan cayendo los ancianos. – se ha pedido el apoyo para que les arreglen la banqueta? – hemos ido precisamente a que nos corten las raíces para nosotros arreglarlo, pero ni eso, ni eso tampoco”

Y las banquetas en pésimo estado se cuentan por cuadras y cuadras sobre Av. Hidalgo. Ya les hace falta una buena rehabilitada. (Por Gustavo Cárdenas)