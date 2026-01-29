El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que continúa en análisis el proyecto para construir un paso a desnivel en la confluencia de las avenidas Mariano Otero y Las Rosas, a las afueras de Expo Guadalajara, debido a que aún no se definen aspectos clave como el costo total y las acciones urbanísticas complementarias.

“No está presupuestado el costo total, no tenemos definidas cuáles van a ser las acciones urbanísticas y va a depender de ello, pero es un gran proyecto para la ciudad porque, además va a tener el sistema de transporte público que los va a traer desde el Aeropuerto a Expo Guadalajara, tiene que incluir el proyecto de transporte público, de espacio público, el túnel vehicular para que los vehículos de paso puedan transitar por este túnel”.

Lemus añadió que la avenida Las Rosas mantendría circulación vehicular, con posibilidad de tránsito para transporte público y acceso durante los eventos que se realicen en la Expo. (Por Marck Hernández)