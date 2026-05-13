El Banco de México anunció la emisión de 12 monedas conmemorativas de la Copa Mundial de Futbol 2026, que será organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

La colección incluye cuatro monedas bimetálicas de 20 pesos, que estarán en circulación, y ocho piezas de colección en metales finos, cuatro de oro y cuatro de plata, disponibles a través de la Casa de Moneda de México y el Museo Interactivo de Economía.

Las monedas destacan a las sedes mexicanas como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, además de elementos culturales como el Ángel de la Independencia, La Minerva y el Cerro de la Silla.

También incorporan símbolos nacionales como el jaguar, el maíz y el ajolote, junto con elementos de seguridad y el logotipo oficial del Mundial.

Las piezas bimetálicas podrán utilizarse como medio de pago, mientras que las de oro y plata estarán destinadas principalmente al coleccionismo y se venderán a partir de la segunda quincena de mayo.