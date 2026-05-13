El Banco de México anunció la emisión de 12 monedas conmemorativas de la Copa Mundial de Futbol 2026, que será organizada por México, Estados Unidos y Canadá.
La colección incluye cuatro monedas bimetálicas de 20 pesos, que estarán en circulación, y ocho piezas de colección en metales finos, cuatro de oro y cuatro de plata, disponibles a través de la Casa de Moneda de México y el Museo Interactivo de Economía.
Las monedas destacan a las sedes mexicanas como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, además de elementos culturales como el Ángel de la Independencia, La Minerva y el Cerro de la Silla.
También incorporan símbolos nacionales como el jaguar, el maíz y el ajolote, junto con elementos de seguridad y el logotipo oficial del Mundial.
Las piezas bimetálicas podrán utilizarse como medio de pago, mientras que las de oro y plata estarán destinadas principalmente al coleccionismo y se venderán a partir de la segunda quincena de mayo.
Banxico lanza 12 monedas conmemorativas del Mundial 2026
El Banco de México anunció la emisión de 12 monedas conmemorativas de la Copa Mundial de Futbol 2026, que será organizada por México, Estados Unidos y Canadá.