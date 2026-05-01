El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció una inversión de dos mil millones de pesos para desarrollar el proyecto Distrito Urbano Expo Guadalajara, una intervención que busca mejorar la movilidad, el espacio público y la conectividad en una de las zonas con mayor flujo vehicular de la ciudad.

El proyecto contempla la construcción de un túnel vehicular de aproximadamente 540 metros sobre avenida Mariano Otero, desde las inmediaciones del hotel Sheraton Guadalajara Expo hasta la zona del Expo Hotel Guadalajara, con el objetivo de agilizar la circulación durante eventos masivos.

Además, se prevé ampliar banquetas, crear cruces seguros, mejorar la imagen urbana y priorizar la movilidad peatonal en avenida Las Rosas.

Las obras iniciarían entre septiembre y octubre de este año y tendrían una duración estimada de hasta 14 meses.

El plan también busca fortalecer la conexión entre hoteles, comercios, zonas habitacionales y Expo Guadalajara.