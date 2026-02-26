La expansión mejor de lo esperada en el último trimestre de 2025 llevó al Banco de México a mejorar su pronóstico de crecimiento para la economía nacional en el 2026.

La Junta de Gobierno estima que la economía de México crecerá 1.6 por ciento este año, una mejora de 50 puntos base respecto a su pronóstico previo de 1.1 por ciento.

El Banxico apuntó que la celebración del Mundial 2026 podría generar un mayor impulso a lo esperado en la economía nacional.