Tlaquepaque aparece en el top 3 de los municipios con mayor número de homicidios en Jalisco, por debajo de Guadalajara y Tlajomulco. Ante ello, la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez, informó que tienen mapeadas las colonias y sectores con mayor incidencia delictiva y ahí es donde aplican una estrategia de seguridad puntualizada.

“Todo el municipio se mapea, está dividido en siete sectores y en cada sector se identifican las zonas donde más ocurren los delitos. En general hay algunos sectores más afectados y tenemos en el mapa de calor identificadas al menos tres zonas, casi todas relacionadas con vías rápidas, en donde se cometen más los delitos. No puedo dar más detalles porque justamente eso nos permite la operación estratégica”.

La alcaldesa de Tlaquepaque dijo que también trabajan en el bacheo, rehabilitación de banquetas y colocación de luminarias, lo que mejora la percepción de seguridad en el municipio. (Por Gustavo Cárdenas)