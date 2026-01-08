El Banco de México prevé que los aumentos de impuestos a las bebidas azucaradas y los nuevos aranceles sobre productos principalmente asiáticos, que entraron en vigor este año, solo tengan un efecto a corto plazo sobre la inflación en el futuro.

La evaluación surge de las minutas de la última decisión sobre la tasa de interés del banco del mes pasado, y refleja la opinión de la mayoría de los miembros de su junta.

Publicadas este jueves, las actas acompañan los datos de diciembre difundidos ese mismo día, que muestran que los precios al consumidor se aceleraron a un ritmo menor de lo esperado en el último mes del 2025.