Un caso atípico y polémico se abrió paso en los juzgados de Durango luego de que un abogado cambiara su figura jurídica de hombre a mujer y solicitara ser atendido con perspectiva de género en un proceso familiar, lo que de acuerdo con la denunciante, derivó en resoluciones que la colocaron en desventaja y afectaron a su hija menor.

La psicóloga Gloria Valentina Méndez aseguró que su ex pareja, Cristian Montenegro Chairez, que quiso deslindarse de sus responsabilidades como padre, posteriormente realizó el cambio legal de sexo, presuntamente para evadir el pago de la pensión alimenticia.